Cesano Maderno, ragazzino si incastra in un cancello giocando a nascondino Stava giocando a nascondino con alcuni amici all’oratorio estivo di Molinello quando è rimasto incastrato in un cancello. Soccorsi a Cesano Maderno giovedì pomeriggio per un ragazzino di 11 anni.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e un’ambulanza giovedì a Cesano Maderno per soccorrere un bambino di 11 anni. Stava giocando con alcuni amici all’oratorio estivo di Molinello, quando si è nascosto in uno spazio tra cancello e cancelletto sul fronte di via Trasimeno.

Ma il cancello principale si è aperto, per far entrare un camion, e un piede del bambino è rimasto incastrato. La chiamata al 112 ha portato in posto pompieri, polizia locale, automedica e ambulanza dell’Avis di Meda. Il dottore ha avuto l’intuizione di smontare un perno e di liberare il bambino, poi trasportato in ospedale per accertamenti: ha raggiunto in codice verde l’ospedale San Gerardo di Monza.

