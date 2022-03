Cesano Maderno: perde il controllo e si ribalta nella rotatoria, ferito un 45enne L’incidente è avvenuto attorno alle 4.30 del mattino. Sul posto oltre a un’ambulanza e ai carabinieri si sono postati anche mezzi dei vigili del fuoco. L’automobilista è stato portato al San Gerardo di Monza in codice giallo.

Un uomo di 45 anni è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo lunedì 14 marzo attorno alle 4.30 del mattino, dopo essersi ribaltato con l’auto, per cause in via di accertamento, a Cesano Maderno, in via De Medici, finendo in una rotatoria. Sul posto, oltre a personale sanitario inviato dal 118 (una ambulanza della Croce Bianca cesanese) e una pattuglia dei carabinieri sono giunte una autopompa del distaccamento dei vigili del fuoco di Bovisio Masciago e una autopompa dal Distaccamento di Desio.

Incidente stradale via De Medici (foto VVFF)

