Cesano Maderno: muore schiacciato dal carico del suo camion Un autotrasportatore di 50 anni è morto schiacciato da 3 quintali di materiale che stava gestendo in una ditta di Cesano Maderno. Sul posto soccorritori e forze dell’ordine.

È morto un autotrasportatore che nella mattina di giovedì 18 novembre stava gestendo il carico del suo camion in una azienda di Cesano Maderno. L’uomo, 50 anni, si trovava per lavoro alle 8.30 alla Eurofed, in via Po: è rimasto schiacciato dal carico di circa 3 quintali. Il 50enne è stato trovato in arresto cardiocircolatorio dal personale del 118 chiamato sul posto, con lesioni gravissime: per lui non c’è stato nulla da fare. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

