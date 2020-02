Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cesano Maderno: l’attrice Isabella Ferrari tra le bellezze del Borromeo per uno spot - VIDEO L’attrice Isabella Ferrari ha girato a Cesano Maderno l’ultimo spot di un noto brand di prodotti per la cura dei capelli: le riprese a Palazzo Borromeo circondata dai mosaici del “Ninfeo”. Ecco il video e l’intervista di presentazione del progetto.

Una donna cammina nella “Galleria delle arti liberali” raccontando il suo rapporto con i capelli circondata dai mosaici del “Ninfeo”. È l’attrice Isabella Ferrari, protagonista dell’ultimo spot girato a Palazzo Borromeo a Cesano Maderno nei giorni scorsi.

CESANO - SPOT ISABELLA FERRARI

È la nuova campagna del marchio “Schwarzkopf”, il noto brand di prodotti per la cura dei capelli. Si intitola “Heads” e ruota attorno allo slogan “La libertà inizia dalla testa”, sottolineando che quando una donna attraversa un cambiamento o un nuovo corso sono i capelli i primi a riflettere la novità. Le altre protagoniste sono la cantante Elodie e la pallavolista Paola Egonu.

Per l’attrice il gruppo ha scelto l’ambientazione nelle sale di Palazzo Borromeo, con il loro patrimonio artistico ormai noto ben al di fuori dei confini della Brianza.

IL PROGETTO: ISABELLA FERRARI SI PRESENTA

Ferrari nello spot appare sofisticata, quasi irraggiungibile, proprio come i magnifici affreschi di Palazzo Borromeo. La campagna è visibile sui social e sui canali del brand. A Cesano Maderno Isabella Ferrari, in camicia bianca, è seduta su una sedia al centro dei bellissimi mosaici del “Ninfeo” e si racconta, dalle trecce che la nonna le faceva da bambina al significato di libertà.

Le immagini sono intervallate anche da alcune riprese nel dietro le quinte, dove si vede la troupe impegnata anche nel giardino Borromeo, tra i prati davanti al loggione o sullo sterrato di fronte alle immense finestre di “Sala Aurora”. Una opportunità per mostrare la bellezza della dimora e del suo giardino.

IL VIDEO: LO SPOT

© RIPRODUZIONE RISERVATA