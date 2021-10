Cesano Maderno, l’appello delle sorelle per un uomo scomparso da casa da giorni Ore di apprensione a Cesano Maderno per la scomparsa di Angelo Cervesato di cui non si hanno notizie dal 17 ottobre. Presentata denuncia ai carabinieri.

Ore di apprensione a Cesano Maderno per la scomparsa di un uomo che manca da casa da diversi giorni. Di Angelo Cervesato non si hanno notizie dal 17 ottobre, martedì 19 i familiari hanno sporto denuncia alla tenenza di Cesano Maderno.

Domenica per non lasciare nulla di intentato la famiglia ha pubblicato un appello sui social. Del suo caso è informata anche la trasmissione tv Chi l’ha visto?.

“Stiamo cercando mio fratello Angelo Cervesato - scrive la sorella su facebook - ormai da diversi giorni non abbiamo notizie, non si presenta al lavoro, il suo telefono è spento e non rientra a casa (...) È scomparsi da Cesano Maderno, non sappiamo come sia vestito, è alto circa 1,70, corporatura esile”.

L’appello a chiunque l’abbia visto è di rivolgersi ai carabinieri e mettersi in contatto con la famiglia via Messenger.

cesano maderno persona scomparsa

(Foto by Cristina Marzorati)

