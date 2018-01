Cesano Maderno: ladri in azione, due Audi senza pneumatici Mercolerdì notte a Cesano Maderno, in via Lazio alla Sacra Famiglia, due Audi sono state spogliate degli penumatici, cerchioni compresi. I ladri, forse hanno agito su commissione. I proprietari hanno sporto denuncia, i residenti attendono la riqualificazione.

Mercolerdì notte a Cesano Maderno, in via Lazio alla Sacra Famiglia, si è realizzato uno dei peggiori incubi per un automobilista: il furto degli penumatici della macchina, cerchioni compresi. I ladri, forse hanno agito su commissione, hanno cannibalizzato un’Audi A3 sportback e un’Audi A 4 station, posteggiate nella vasta area di sosta accanto al supemercato “Lidl”, lasciandole poi tristemente appoggiate su pezzi di cordolo stradale staccati dalle vicine aiuole.

Vittime sono stati due residenti al civico 9, dove si trova un vasto complesso residenziale. Hanno sporto denuncia di furto alla vicina tenenza dei carabinieri. Giovedì mattina, a poche ore dal colpo, una condomina ha spiegato che la situazione è preoccupante.

In passato era stata rubata un’auto, erano stati infranti dei finestrini, per sottrarre quello che si trovava nell’abitacolo, ma quotidianamente il posteggio è in balia di rifiuti e maleducazione. La sera diverse coppiette hanno scelto questi spazi per appartarsi. Non è difficile incappare in preservativi usati. La primavera scorsa, dopo continue richieste, i residenti hanno finalmente ottenuto l’illuminazione del posteggio, ma restano in attesa che la zona sia davvero riqualificata con un parco pubblico come previsto da progetto.

