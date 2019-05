Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cesano Maderno: la baby gang torna in azione, quattro arresti e una denuncia La baby gang che per mesi ha imperversato tra Molinello e Binzago è tornata in azione, ma è stata stroncata dai carabinieri di Cesano Maderno: grazie alla collaborazione con la società sportiva Molinello Calcio.

La baby gang che per mesi ha imperversato tra Molinello e Binzago è tornata in azione, ma i carabinieri della tenenza cittadina l’hanno stroncata sul nascere. Merito della collaborazione tra i militari di Cesano Maderno e Florio Zanaga, presidente del Molinello Calcio. Zanaga da un mese a questa parte dorme nella casetta-biglietteria del Po 2 per i continui furti e vandalismi subiti. L’ultimo episodio risale alle 2 della notte tra lunedì 20 e martedì 21 maggio.

«I ladri sono entrati dai cancelli del centro sportivo, purtroppo sempre aperti – racconta Zanaga – La guardia giurata ha allertato me e i carabinieri. Fatto il giro del centro sportivo, abbiamo trovato cinque ragazzi (uno maggiorenne) nel magazzino sotto la tribuna del Po 1 che banchettavano con la refurtiva: würstel, patatine, lattine».

Ai carabinieri è bastato poco per riconoscerli: erano alcuni componenti della baby gang che lo scorso anno imperversava tra Molinello e Binzago ai danni di oratori, centro anziani, supermercati. Condannati chi alla comunità chi a percorsi di recupero, terminato il loro iter giudiziario, sono tornati a delinquere.

Ora i quattro minorenni - tre 16enni di Cesano e Meda e un 17enne di Seveso, un 18enne li aspettava in macchina - si trovano al carcere Beccaria di Milano, mentre il maggiorenne è stato denunciato. Lunedì ha avuto un ruolo marginale. Persiste invece il problema dei cancelli aperti al centro sportivo. Pietro Nicolaci assessore allo Sport: «Abbiamo sollecitato i gestori del bar e le associazioni a chiuderli, li ricontatteremo e valuteremo un servizio di guardiania».

