Cesano Maderno, il Comune fa rimuovere i “panettoni” colorati con le faccine

Cesano Maderno non è più la città dei “panettoni con l’anima” e paradossalmente proprio in periodo natalizio. L’amministrazione comunale ha fatto rimuovere i dissuasori di sosta trasformati dallo street artist che si firma Sond-Art ma resta nell’anonimato in colorati arredi urbani con occhi, bocca e mascherina. Il provvedimento è scaturito dopo un’interpellanza di Luca Bonfanti, consigliere della Lega: da tempo denunciava come la modifica dei dissuasori, devono essere solo gialli e al massimo dotati di catarifrangenti, andasse contro il Codice della strada e le normative ministeriali mettendo a rischio lo stesso Comune in caso di contenzioso. Bonfanti ha inoltre sottolineato come la sua interrogazione prima e l’azione del Comune poi siano state oggetto d’insulti sui social. Il sindaco, Maurilio Longhin, ha ringraziato il consigliere e ha spiegato: «I dissuasori sono stati colorati senza alcun consenso, è stata un’azione notturna quando non c’è presidio ed è impossibile pizzicare l’autore. Ora cosa faremo? Valuteremo se ricolorare i dissuasori di giallo e collocarli sul territorio o se ripiegare, come in parte stiamo facendo, su dissuasori a pilastrino scuri, flessibili, perfetti anche come arredo urbano».

