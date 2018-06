Cesano Maderno, grave incidente stradale: motociclista di 29 anni in prognosi riservata Grave incidente stradale nella sera di mercoledì in via San Carlo a Cesano Maderno. Un motociclista di 29 anni è rimasto gravemente ferito. È ricoverato in neurorianimazione all’ospedale Niguarda di Milano.

Grave incidente stradale nella sera di mercoledì in via San Carlo a Cesano Maderno. Un motociclista di 29 anni è rimasto gravemente ferito. Secondo le ultime informazioni fornite dai carabinieri di Desio, giovedì mattina, è ricoverato in neurorianimazione all’ospedale Niguarda di Milano. Non è in imminente pericolo di vita, anche se è in prognosi riservata e le sue condizioni sono considerate serie. In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il giovane, di Cesano Maderno, era in sella alla sua moto, una Naked 750, e stava percorrendo via San Carlo in direzione centro, a forte velocità. All’altezza di via Dei Mille si è scontrato con un’auto Mini condotta da un settantacinquenne, che probabilmente stava svoltando e non ha rispettato la precedenza. L’impatto è stato molto violento. La moto è andata completamente distrutta. Il centauro è risultato subito grave ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda.

