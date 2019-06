Cesano Maderno: giovane ferito in un incidente in montagna sul monte Due Mani, è grave È ricoverato agli Spedali Civili di Brescia in gravi condizioni un ragazzo di 28 anni di Cesano Maderno vittima domenica di un incidente in montagna mentre saliva verso il monte Due Mani, nel Lecchese in località Morterone. Sotto shock quattro amici che erano con lui.

È ricoverato agli Spedali Civili di Brescia in gravi condizioni un ragazzo di 28 anni di Cesano Maderno vittima domenica di un incidente in montagna mentre saliva verso il monte Due Mani, nel Lecchese in località Morterone: un’ascensione che alterna mulattiere percorribili ad altri punti più insidiosi. Il giovane era con quattro amici – due donne di Carnate e Segrate, due uomini di Milano e Peschiera del Garda – per salire al bivacco Locatelli: una Intorno alle 17.30 è scivolato ed è precipitato da circa quattro metri, rotolando poi per una quarantina di metri lungo il pendio. Per recuperarlo è stato fatto alzare l’elisoccorso di Bergamo che l’ha trasportato d’urgenza agli Spedali Civili in condizioni critiche per i traumi riportati, soprattutto alla testa.

Sotto choc e incapaci di continuare i quattro amici che erano con lui tutti tra i 27 e 37 anni. Due tecnici del Soccorso Alpino lecchese hanno allora raggiunto il bivacco con l’elisoccorso di Como. Sono scesi a piedi per recuperarli e con loro sono risaliti fino al Locatelli. Poi da lì, sempre a piedi, si sono diretti verso Morterone, lungo un sentiero più tranquillo; i quattro sono poi stati portati a Ballabio, dove avevano lasciato la macchina.

