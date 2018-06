Cesano Maderno: è morto l’ex sindaco Annibale Sivelli È morto nella notte, a 90 anni, nella sua casa di corso Libertà, l’ex sindaco di Cesano Maderno Annibale Sivelli. Esponente di punta della Democrazia Cristiana, fu tra i fondatori dell’Unitre cesanese. Funerali mercoledì 13 giugno.

È morto nella notte, a 90 anni, nella sua casa di corso Libertà, l’ex sindaco di Cesano Maderno Annibale Sivelli. Esponente di punta della Democrazia Cristiana, guidò la città dal 1985 al 1990. Il suo impegno in politica proseguì anche oltre: capogruppo Dc dal 1990 al 1995, nel 1993 ricoprì per primo il ruolo di presidente del consiglio comunale. Sposato con Gioiosa Carimati, due figlie, Antonella (docente) e Cristina (avvocato), Sivelli avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 14 agosto.

Sempre impegnato per il bene della sua città, fu tra i fondatori dell’Unitre cesanese, l’università della Terza età. Laureato in legge, divenne poi revisore dei conti e commercialista. Appassionato del suo lavoro, ha trascorso nel suo studio anche le ultime settimane, impegnato per i clienti, in periodo di bilanci, nella stesura di verbali e documenti, rigorosamente a mano. Il funerale si terrà mercoledì 13 giugno, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA