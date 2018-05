Cesano Maderno: due arresti per droga, fermato il disoccupato in Mercedes Due arresti per spaccio di droga negli ultimi giorni, da parte dei carabinieri della tenenza di Cesano Maderno. In due distinte operazioni, sono finiti in manette un albanese di 35 anni e un cesanese di 46 anni.

Due arresti per spaccio di droga negli ultimi giorni, da parte dei carabinieri della tenenza di Cesano Maderno. In due distinte operazioni, sono finiti in manette un albanese di 35 anni e un cesanese di 46 anni.

L’immigrato è stato fermato domenica sera. Ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine perché, nonostante fosse disoccupato, girava per la città a bordo di una costosa Mercedes e aveva un tenore di vita troppo elevato rispetto alle sue capacità economiche. I militari hanno quindi deciso di effettuare dei controlli e hanno perquisito la sua abitazione, in centro città. Hanno così scoperto come faceva a procurarsi i soldi .

A casa sua, infatti, hanno trovato 35 grammi di cocaina e 1.450 euro in contanti, guadagno di un giorno di attività. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Lunedì sera, invece, i carabinieri hanno fermato un quarantaseienne che avevano notato aggirarsi intorno a un bar di via Verbano. Da qualche tempo, l’uomo girava nella zona con fare sospetto. Al termine di un servizio di osservazione, i militari lo hanno bloccato. Sul posto, per l’operazione, sono arrivate due gazzelle dalla caserma della tenenza: i carabinieri hanno quindi perquisito l’uomo, che si è subito mostrato nervoso, e la sua auto. E hanno trovato nascoste sotto la cuffia del cambio alcune dosi di marijuana. Il grosso, però, è stato trovato nella sua abitazione: nascosti in casa, c’erano infatti 150 grammi di marijuana e 250 euro in contanti, considerati dagli investigatori provento dell’attività illecita di spaccio di droga. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA