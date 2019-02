Cesano Maderno: chiuso il ponte sul Seveso in via Marelli, serve sopralluogo A Cesano Maderno è stato chiuso ai veicoli in via precauzionale il ponte sul Seveso in via Don Lino Marelli. La decisione è stata presa da vigili del fuoco e polizia locale nel pomeriggio di mercoledì 20 febbraio in seguito a vibrazioni anomale.

A Cesano Maderno è stato chiuso in via precauzionale il ponte sul Seveso in via Don Lino Marelli. La decisione è stata presa dai vigili del fuoco nel pomeriggio di mercoledì 20 febbraio, intorno alle 17, in seguito alla segnalazione di alcuni passanti che avrebbero avvertito delle vibrazioni anomale. Il ponte ha una struttura a tiranti, la polizia locale e i pompieri hanno interdetto il passaggio ai veicoli in attesa di un nuovo sopralluogo che potrebbe avvenire già giovedì. È consentito ai pedoni.

AGGIORNAMENTO

Cesano Maderno: sopralluogo a tarda sera, riaperto il ponte di via don Marelli

La via Marelli porta al parcheggio della stazione di Cesano, il traffico è interrotto dall’intersezione tra le vie San Giuseppe e Como con transenne, presente anche la protezione civile. Per raggiungere la stazione chi arriva da Seregno deve proseguire verso il centro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA