Cesano Maderno, carabinieri a scuola per uno schiaffo in classe: indagini in corso Le indagini sono in corso per chiarire le cause di un’aggressione avvenuta a inizio settimana in un’aula del Majorana di Cesano Maderno. Un ragazzo ha colpito una compagna con uno schiaffo, procurandole una ferita medicata al pronto soccorso.

Ha dato uno schiaffo a una compagna, procurandole un taglio alle labbra. Violenza in classe lunedì mattina all’Iis Majorana di via De Gasperi a Cesano Maderno. Uno studente di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha colpito una compagna, sembra senza alcun motivo concreto. I carabinieri, intervenuti a scuola, stanno cercando di ricostruire i fatti e di capire il motivo dell’aggressione. I fatti, dunque, sono ancora al vaglio degli investigatori. Per ora, ci sono i racconti dei testimoni e della vittima dell’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il diciottenne verso le 11.45 di lunedì mattina è andato improvvisamente verso la compagna e le ha dato una sberla in faccia. Il gesto è stato così violento che la ragazza ha iniziato a perdere sangue dalle labbra. Alla vista della ferita, la giovane e chi le stava intorno si sono spaventati. Subito è stata chiamata un’ambulanza. Oltre ai soccorritori del 118, sono stati avvertiti anche i carabinieri, data la gravità dell’episodio.

In poco tempo, all’Iis è arrivata una pattuglia, che ha sentito i protagonisti e i testimoni della vicenda. La studentessa, sanguinante, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice verde. Per fortuna, per lei non ci sono state gravi conseguenze. Solo tanto spavento e una ferita al labbro. Il diciottenne che l’ha aggredita, invece, è stato portato in caserma, dove sono stati convocati anche i suoi genitori. I militari hanno parlato sia con lui sia con i genitori. Resta da capire il motivo del gesto.

