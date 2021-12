Cesano Maderno, addio al mobiliere Giuseppe Busnelli: il saluto degli artigiani - VIDEO È morto Giuseppe Busnelli, 77 anni, storico mobiliere di Cesano Maderno e anima del Museo Didattico del Legno, ospitato a Palazzo Arese Jacini. Funerali sabato 4 dicembre a Binzago.

Si celebrano sabato 4 dicembre i funerali di Giuseppe Busnelli, storico mobiliere di Cesano Maderno e anima del Museo Didattico del Legno, ospitato a Palazzo Arese Jacini, scomparso giovedì sera a 77 anni a causa di un infarto.

“Una persona straordinaria e instancabile - lo ricorda in una nota Walter Mariani, presidente di Unione Artigiani di Monza e Brianza - Un artigiano con una competenza, una passione e un attaccamento al lavoro uniche, un vulcano di idee che sapeva anche essere gioviale e generoso e che aveva ancora mille progetti in testa. Per me era come un fratello. Era bellissimo osservarlo mentre ospitava i bambini al “suo” museo nel quale aveva raccolto attrezzi, tra cui anche un tornio di oltre 10 metri, che raccontavano la storia dell’artigianato e essenze provenienti da tutto il mondo. Sapeva trasmettere entusiasmo, curiosità e cultura del lavoro anche ai più piccoli. Sono ancora incredulo. Solo fino a poche ora prima stava terminando una grande installazione in legno per il Comune e aveva appena finito di montare le luci di Natale in chiesa”.

VIDEO: «Ciao sono Giuseppe e faccio il falegname» (Unione artigiani)

“Un uomo che era uno dei simboli viventi del made in Brianza, sempre pronto a collaborare alle nostre iniziative con un entusiasmo unico e contagioso - è l’omaggio del Segretario Generale di Unione Artigiani della provincia di Milano Marco Accornero - Un artigiano di grandissima levatura che ha sempre guardato oltre il proprio lavoro e con un amore unico verso la sua Cesano Maderno”.

Funerali alle 15 di sabato 4 dicembre nella Chiesa Beata Vergine Immacolata in Binzago di Cesano Maderno.

