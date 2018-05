Cesano Maderno investimento pedone via Sardegna (Foto by Cristina Marzorati)

Cesano, investito un altro pedone: donna ferita al Villaggio Snia Una donna è stata investita mercoledì mattina al Villaggio Snia di Cesano Maderno, in via Sardegna. È il secondo pedone investito in due giorni: martedì un pensionato ferito da un’auto che non si è fermata.

Una donna è stata investita mercoledì mattina al Villaggio Snia di Cesano Maderno, in via Sardegna. È successo intorno alle 8.30 accanto alla chiesa parrocchiale all’altezza di un attraversamento pedonale: la donna, 42 anni, è stata soccorsa e trasportata in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche la polizia locale. La strada, molto utilizzata per raggiungere l’Altopiano di Seveso e la zona di Saronno, è rimasta chiusa.

È il secondo pedone investito in due giorni a Cesano Maderno: martedì un pensionato è stato soccorso sulle strisce in via San Luigi e ha raccontato di essere stato investito da un’auto grigia che non si è fermata a prestare soccorso.

