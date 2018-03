Cesano, inseguimento sulla Milano-Meda e fuga contromano a Binzago: due arresti Un inseguimento dalla Milano-Meda al centro di Binzago: giovedì mattina una Renault Espace ha seminato il panico scappando da una pattuglia della Stradale e percorrendo anche un tratto di strada contromano, prima di schiantarsi contro un palo della luce. Due uomini sono stati arrestati. Sul posto la polizia locale di Cesano Maderno.

Hanno concluso la loro folle corsa contro un palo della luce in via Cavour, a Binzago, e poi hanno tentato una nuova fuga a piedi. Sono stati arrestati due dei quattro sudamericani a bordo di una Renault Espace che ha seminato il panico nel centro della frazione di Cesano Maderno con una fuga dalla polizia. È successo intorno alle 9.30 di giovedì 8 marzo.

Tutto è cominciato sulla Milano-Meda quando i quattro non si sono fermati a un posto di controllo della Stradale di Busto Arsizio. I motivi saranno chiariti dalle indagini. Nella loro fuga in superstrada hanno speronato anche una Opel che usciva da un distributore a Seveso, prima di imboccare l’uscita per Cesano-Binzago.



Lì hanno continuato a scappare, percorrendo via Manzoni anche oltre il divieto d’accesso sulla stretta strada centrale della frazione: almeno trecento metri contromano tra pedoni e auto parcheggiate, non lontano dall’oratorio. L’arrivo di una Fiat 500 li ha costretti a fermarsi e per evitarla si sono schiantati su un palo della luce. Abbattuto. A quel punto sono scappati a piedi, gli agenti della Stradale sono riusciti a intercettarne due e ad arrestarli.

È intervenuta la polizia locale di Cesano Maderno cui è toccato il compito di chiudere la strada, governare la viabilità, effettuare i rilievi dell’incidente e raccogliere altri particolari utili alle indagini.

