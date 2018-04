Lavori previsti sullla Nazionale dei Giovi per la rete fognaria (Foto by Cristina Marzorati)

Cesano, cantieri lungo i Giovi per la fogna: dureranno quattro mesi Cantieri aperti lungo i Giovi a Cesano per realizzare la rete fognaria. I lavori dureranno quattro mesi, dal 23 aprile fino a Ferragosto. La viabilità regolamentata con un semaforo mobile

Durerà quattro mesi il cantiere per la realizzazione della rete fognaria nel tratto della Nazionale dei Giovi compreso tra la rotonda dei carabinieri di via Friuli e via Cialdini. Le opere debutteranno il 23 aprile e termineranno alle porte del Ferragosto per un totale di 16 settimane. Un intervento a carico della società Brianzacque, ente titolare della gestione della rete fognaria cesanese, del valore di 462mila euro. Saranno 550 i metri oggetto del cantiere. Si procederà per lotti su una corsia di marcia chiudendo temporaneamente 40 al massimo 50 metri di strada. La viabilità sarà regolamentata a senso unico alternato con semaforo mobile.

L’intervento è stato presentato giovedì scorso. È stata profonda la delusione quando hanno capito che l’opera sarà parziale. Nel 2017 era stato presentato un progetto che prevedeva la realizzazione o il potenziamento della rete fognaria da via Friuli sino a viale Umbria, facendo sparire tutti gli scarichi fognari che oggi confluiscono nel Comasinella. Inoltre col posizionamento di una tubatura più ampia sarebbe stato garantito un regolare defluire delle acque in caso di fenomeni eccezionali come quelli del 2014. Per ora tuttavia si è partiti col primo lotto. Quello più consistente e atteso presenta delle difficoltà anche di pendenze. Poi si fisseranno i programmi per i prossimi due anni. Altri particolari su “il Cittadino” del 7 aprile edizione Valle del Seveso.

