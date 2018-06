Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Roberto Caimi)

carabinieri (Foto by Roberto Caimi)

Cesano: arrestato a 14 anni per spaccio e detenzione di droga Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato a Cesano Maderno per detenzione e spaccio di stupefacenti. Aveva con sé sedici dosi di marijuana ed era già noto alle forze dell’ordine.

“Da grande diventerò uno dei più famosi criminali”. Lo ha detto ai carabinieri il 14enne arrestato giovedì mattina, sorpreso mentre stava spacciando droga sul retro del centro commerciale Rex di via San Marco. Il ragazzino aveva 16 dosi di marijuana.

È stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e portato nel carcere minorile Beccaria di Milano. Era già stato denunciato per aver minacciato un coeataneo con un coltello e per una rapina impropria

