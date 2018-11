Cesano, altro blitz nel Bosco delle Groane: scoperto e demolito un bivacco di pusher (e recuperati 100g di droga) Operazione anti droga della Polizia locale di Cesano Maderno nella mattinata di sabato 3 novembre. I vigili cesanesi hanno scovato all’interno del tristemente noto bosco delle Groane al Villaggio Snia un bivacco degli spacciatori, poi distrutto, e 100 grammi di droga.

È solo l’ultima operazione, in ordine rigorosamente cronologico, condotta dalle forze dell’ordine nella zona del Bosco. Nei giorni scorsi i carabinieri della tenenza cittadina, durante l’ennesimo controllo, tra un mare di tossicodipendenti hanno notato un trentaseienne di Trecate, in provincia di Novara, operaio. Quando i militari l’hanno invitato a rallentare il passo, lui ha mostrato un certo nervosismo. È scattata una perquisizione. Addosso aveva quasi 60 grammi di hashish. Decisamente troppo per un uso personale. Da indagini è emerso che l’uomo era venuto alla Snia per rifornirsi.

Visti i prezzi stracciati con cui gli spacciatori delle Groane vendono la droga, lui l’aveva comprata con l’obiettivo di ributtarla sul mercato nelle sue zone naturalmente a prezzi molto più alti. Una sfaccettatura quella scoperta dall’Arma a ulteriore riprova di come la nomea di area di spaccio dei boschi delle Groane abbia di gran lunga superato i confini della Brianza.

