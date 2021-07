Cesano: addio ad Angelo Gerardo, scomparso alla vigilia delle nozze della figlia Comuni della Brianza in lutto per l’improvvisa scomparsa di Angelo Gerardo, agente di polizia locale che ha perso la vita a pochi giorni dalle nozze della figlia. Rovello Porro, dove lavorava, ha chiuso il municipio per i funerali.

Domenica avrebbe dovuto accompagnare all’altare una delle figlie, Maria, ma purtroppo il venerdì precedente ha avuto un arresto cardiaco mentre era al lavoro. Se n’è andato improvvisamente Angelo Gerardo, 55 anni, agente di polizia locale in forza al comando di Rovello Porro.

Venerdì 2 luglio, in mattinata, ha avuto un malore mentre era al lavoro nel municipio Comasco. Disperato il trasporto all’ospedale di Legnano in elisoccorso, il decesso è sopraggiunto nel pomeriggio. Gerardo, residente in via Magenta al Villagio Snia, lascia la moglie Teresa e le figlie Maria e Cristina. I funerali sono stati celebrati nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo. Hanno partecipato in tantissimi, in particolare diversi comandi della polizia locale.

Gerardo aveva lavorato a Ceriano Laghetto, Cesate, Baranzate, tanto per citarne alcuni, e i sindaci di questi comuni, a partire dal primo cittadino di Rovello Porro, hanno voluto omaggiarlo presenziando alle esequie. Paolo Pavan, sindaco di Rovello, ha chiuso il municipio durante i funerali per consentire ai colleghi di partecipare. Alla cerimonia funebre era presente in forze anche la protezione civile. La messa è stata officiata da don Angelo Valera, molto sentita la sua omelia e tanto l’affetto e la vicinanza espressi dal sacerdote a Teresa, moglie di Gerardo.

