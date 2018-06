Cesano, a Binzago fa discutere l’addio ai Fratelli Maristi nella scuola parrocchiale Da settembre le scuole parrocchiali di Binzago a Cesano Maderno non saranno più gestite dai Fratelli Maristi. Una decisione, quella della parrocchia, che sta facendo discutere le famiglie

Da settembre la gestione e la didattica delle scuole parrocchiali di Binzago, a Cesano Maderno, primaria a materna, e della materna della Sacra Famiglia non saranno più gestite e coordinate dai fratelli Maristi. Una decisione che fa discutere: i genitori, infatti, sono preoccupati per il futuro dei propri figli, sulla stesa linea sono anche i docenti. E’ nato un comitato “Genitori pro maristi” che i prossimi giorni invierà una lettera in curia, i docenti l’hanno già inviata per chiedere a don Romeo di non percorrere questa strada, ma di proseguire la collaborazione con i maristi che dura ormai da 18 anni

Una decisione che è stata comunicata con una lettera pubblicata sul sito della scuola, scritta dal parroco e da un delegato dei Maristi. Nel documento si ricorda come si è arrivati alla decisione. I Fratelli Maristi tre anni or sono avevano proposto una convenzione per chiarire i rapporti tra parrocchia e istituto religioso, proposta sulla quale il Servizio di pastorale scolastica della Diocesi aveva espresso un parere contrario, suggerendo di mantenere uniti Ente gestore e titolare del progetto didattico-educativo.

In tre anni si sono valutate diverse ipotesi per risolvere la questione, alla fine però parroco e consiglio pastorale il 25 maggio scorso hanno stabilito “di conservare le scuole con titolarità, direzione didattica e pastorale parrocchiale”.

Parrocchia e Fratelli Maristi non chiudono la porta a collaborazioni future, ma la decisione ha portato i Maristi a far cessare dal primo settembre la presenza nella scuola di Fratel Marco Cianca e Fratel Stefano Divina.

Don Romeo ha affrontato la questione anche in una lettera alle famiglie: «Comprendiamo -spiega ai genitori- che è un passaggio che suscita tante domande e di fronte al quale volete certezze per i vostri figli. La prima certezza è che i vostri ragazzi rimangono il bene più importante per la scuola». E ancora: «A breve programmeremo un incontro nel quale poter raccogliere le domande che vi portate dentro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA