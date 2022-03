Cerimonia per le vittime del Covid: 573 a Monza, quasi 3mila in Brianza - FOTO e VIDEO Al cimitero di Monza si è celebrato il secondo anniversario della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. “A tutti vogliamo offrire il risarcimento della memoria”, ha detto il sindaco Dario Allevi.

Il suono del silenzio ha accompagnato al cimitero di Monza il secondo anniversario della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus: 18 marzo, il giorno della fotografia a Bergamo dei mezzi militari carichi di bare.

In due anni sono state 573 le vittime contate nel capoluogo, poco meno di 3mila quelle in provincia di Monza e Brianza (2.972 il dato aggiornato al 17 marzo). Trentamila i contagi a Monza, quasi 221mila in provincia (220.836) secondo i dati della dashboard regionale.

LA CERIMONIA DEL 18 MARZO

“A due anni dallo scoppio dell’epidemia gli strascichi di dolore e di angoscia per quanti ci hanno lasciato in quel modo così straziante sono ancora vivi nelle nostre menti – ha detto il sindaco di Monza, Dario Allevi – Monza non dimentica le tante vite spezzate a causa del virus, tra cui molti eroi impegnati in prima linea tra il personale sanitario: a tutti loro vogliamo offrire il risarcimento della memoria”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

