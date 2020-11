Cerimonia per il 4 novembre, a Monza autorità e istituzioni in una piazza silenziosa Mercoledì 4 novembre cerimonia alla presenza solo delle autorità cittadine per la deposizione delle corone di alloro al Monumento dei caduti di Monza in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Una cerimonia ristretta, silensiosa, alla presenza solo delle autorità cittadine per la deposizione delle corone di alloro al Monumento dei caduti di Monza, in piazza Trento Trieste, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Presenti il sindaco di Monza Allevi, il prefetto Patrizia Palmisani, il vicepresidente della Provincia Riccardo Borgonovo, i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Monza 4 novembre 2020

«Quest’anno la Giornata dell’Unità Nazionale assume un significato ancora più profondo per la nostra comunità e per l’intero Paese - ha detto il sindaco Dario Allevi - Dopo l’esperienza maturata durante la prima fase dell’epidemia è ormai evidente che usciremo prima da questa emergenza solo se saremo coesi nel rispettare le regole e nel garantire aiuto reciproco tra territori anche sul fronte sanitario. In questa fase sono i nostri ospedali ad essere sotto pressione e ad aver bisogno di una mano».

Allevi ha colto l’occasione per ringraziare le Forze Armate del prezioso contributo assicurato durante l’epidemia, anche attraverso il personale medico militare e le strutture di supporto che hanno potuto affiancare i sanitari in servizio presso i nosocomi.

«L’Unità di Italia, l’indipendenza e la libertà sono conquiste straordinarie, che vanno difese ogni giorno: come comunità di intenti, come capacità di cooperare per il bene comune, come desidero di provare anche individualmente, la gioia di fare qualcosa per il bene dell’Italia, per il suo prestigio nel mondo, per il benessere della nostra comunità - ha detto il vicepresidente Riccardo Borgonovo - La giornata che oggi celebriamo, tocca in realtà ciascuno di noi e ci richiama ad un preciso compito di eredità morale. I caduti della Grande Guerra, come tutti caduti in difesa dei più alti valori morali e civici, meritano il nostro ricordo, il nostro rispetto, il nostro commosso ringraziamento. Oggi, tutti noi in particolar modo i più giovani, siamo chiamati a renderne testimonianza pratica ogni giorno, per garantire un presente e un futuro di pace e di giustizia. Un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine ed ai nostri agenti di polizia provinciale sempre operativi a tutela di tutti noi e della nostra Brianza».

Anche il prefetto Palmisani ha sottolineato il contributo delle forze armate nell’affrontare la pandemia di Covid-19: «In tempo di pace – ha affermato – le forze armate svolgono un ruolo fondamentale a sostegno della comunità, fornendo un contributo decisivo nella gestione delle emergenze come accaduto in primavera tramite i controlli sulle strade e affiancando i medici».

Il momento istituzionale del 4 Novembre ha previsto anche la deposizione di una corona al Cimitero urbano di Monza al Campo dei Caduti di tutte le guerre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA