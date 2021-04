Cerimonia alla Questura di Monza, l’attività del 2020: in crescita arresti e denunce, sequestrati 80 kg di droga

Una cerimonia breve, ma non per questo meno sentita, nel piazzale della Questura di Monza per il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. I numeri del 2020: in aumento arresti e denunce, sequestrati 81 kg di droga, rilasciati 22mila passaporti.