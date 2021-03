Ceriano Laghetto incendio nei boschi, arrivano i vigili del fuoco. Mariano, ancora fiamme: l’odore si sente anche a Giussano Il vento ha favorito il propagarsi delle fiamme in zone boschive, a Mariano Comense in mattinata, con odore di bruciato che si sentiva anche a Giussano. E a Ceriano Laghetto. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco

Oggi, domenica 14 marzo, alle 13.45 intervento di soccorso dei vigili del fuoco nel Comune di Ceriano Laghetto, in Via Rimembranze, per incendio boschivo, posto sotto controllo in breve tempo.

I vigili del fuoco a Ceriano

Sono intervenuti autopompa serbatoio e autobotte di Lazzate, modulo boschivo di Lazzate, due moduli boschivi del servizio antincendio del Parco delle Groane. Il vento ha favorito il propagarsi delle fiamme.

I vigili del fuoco a Ceriano

Un incendio in mattinata ha caratterizzato anche una zona boschiva di Mariano Comense, a ridosso di Giussano, dove si è percepito distintamente l’odore di bruciato. Interessata un’area di 1000-1500 metri quadrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA