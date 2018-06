Ceriano: cade dalla moto alle 4 del mattino, una 15enne all’ospedale Aggressioni, troppo alcol e incidenti stradali: una notte impegnativa quella tra venerdì 29 e sabato 30 giugno per i soccorritori del 118 brianzolo. L’ultimo intervento alle 4 del mattino a Ceriano dove una 15enne è caduta da una moto.

Aggressioni, troppo alcol e incidenti stradali: una notte impegnativa quella tra venerdì 29 e sabato 30 giugno per i soccorritori del 118 brianzolo. Si parte alle 20 di sabato a Copreno di Lentate con un’aggressione ai danni di un 54enne in via Nazionale dei Giovi, soccorso in codice verde e finito all’ospedale di Saronno. I carabinieri di Seregno stanno indagando sull’accaduto.

Un 42enne è stato invece soccorso per un’intossicazione etilica a Concorezzo, lungo la Sp2, anche per lui un codice verde. Alle 22.10 altra aggressione, questa volta ad Albiate, in via Trento con un 56enne portato in codice verde all’ospedale di Carate Brianza.

Oltre ai due incidenti a Brugherio e Bellusco, infine, da segnalare, alle 4 del mattino, un incidente occorso a una 15enne, a Ceriano Laghetto, caduta da una moto in via Stabilimenti e ricoverata in gravi condizioni, codice giallo, all’ospedale di Saronno.

