Ceriano: 19enne di origini indiane assessore d’estate del sindaco Cattaneo (Lega)

Ha solo 19 anni ma ha tanta voglia di mettersi a disposizione Asha Fusi, il nuovo assessore alla Cultura a rotazione del comune di Ceriano Laghetto. La ragazza, origini indiane, ma cresciuta in paese, rileva la carica di Romana Campi che, in estate, per motivi lavorativi, lascia Ceriano e rimette dunque le proprie deleghe in modo che ci sia sempre qualcuno che possa occuparsene.

Quest’anno la scelta è ricaduta sulla giovanissima maturanda che ha frequentato il liceo musicale e il Conservatorio di Como, specializzandosi in viola. Asha Fusi diventa il più giovane assessore di sempre per Ceriano e si occuperà dell’organizzazione della gestione degli eventi estivi, come richiesto dal sindaco Dante Cattaneo.

