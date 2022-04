Cercatori d’oro nell’Adda ancora con poca acqua: segnalazioni tra Paderno e Cornate Con il fiume in secca, ancora nonostante la pioggia, sull’Adda arrivano i cercatori d’oro e a testimoniarlo non può che essere Fiorenzo Mandelli, lo storico ex custode della Rocchetta.

Con il fiume in secca, ancora nonostante la pioggia, sull’Adda arrivano i cercatori d’oro. Da sempre meta d’esplorazione di amanti della natura e della storia, il tratto di fiume che costeggia Paderno e Cornate in queste ultime settimane sta registrando la presenza di nuovi appassionati. Sono i cercatori d’oro che sfruttando proprio la scarsità d’acqua nel letto del fiume lo percorrono e ne scandagliano i fondali alla ricerca di materiale prezioso.

Foto dell'adda con il livello basso e Fiorenzo Mandelli

(Foto by Marco Testa)

«Con il sole e le temperature alte nelle ultime settimane sono arrivati anche i cercatori d’oro - racconta - Armati della loro classica batea, la cosiddetta “padella”, hanno iniziato a setacciare il greto del fiume un po’ come i personaggi dei film del far west o nella Febbre dell’oro di Chaplin. Lo hanno potuto fare perché con il livello del fiume basso, a cui non hanno troppo giovato nemmeno le ultime deboli piogge, possono addentrarsi nell’acqua e raggiungere il fondo mai così a portata di mano come nelle scorse settimane. Un lavoro duro ma che ha dato anche qualche frutto».

