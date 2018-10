Cerca di rubare un televisore da 250 euro all’Esselunga di Monza Un 34enne cittadino peruviano, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto dopo aver cercato di oltrepassava le casse del supermercato Esselunga di viale Libertà, senza pagare un televisore del valore di 250 euro. E’ accaduto martedì pomeriggio 30 ottobre.

Un 34enne cittadino peruviano, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto dopo aver cercato di oltrepassava le casse del supermercato Esselunga di viale Libertà, senza pagare un televisore del valore di 250 euro. E’ accaduto martedì pomeriggio: l’uomo è stato anche denunciato per violazione delle norme sull’immigrazione in quanto, al successivo controllo degli agenti di polizia intervenuti sul posto, non è risultato in regola con le norme che regolano il soggiorno sul territorio nazionale.

