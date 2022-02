Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cerca di portare via le scarpe di marca a un coetaneo in centro a Seregno: denunciato diciassettenne È successo a Seregno nella notte tra venerdì e sabato: un gruppo d adolescenti ha preso di mira un diciottenne per cercare di rubargli delle scarpe da ginnastica di marca del valore di 180 euro.

Negli anni ’80 nel mirino c’erano le celebri scarpe dei paninari. Oggi rischiano di tornare a casa scalzi i ragazzi che indossano scarpe da ginnastica di marca. È successo a Seregno nella notte tra venerdì e sabato: un gruppo d adolescenti ha preso di mira un diciottenne per cercare di rubargli i preziosi calzari.

Un gruppo composto da una quindicina di ragazzi provenienti da Desio e Lissone che in corso Matteotti ha notato all’interno di un negozio un altro giovane con scarpe nere del valore di 180 euro.

Uno dei componenti della banda, 17 anni, ha avvicinato il ragazzo per convincerlo a togliersi le scarpe per poi cercare di portarle via. Le ha afferrate ma il proprietario ha reagito.

Il gruppo a quel punto è fuggito verso la stazione, la vittima però lo ha seguito allertando nel frattempo i carabinieri. Così il diciassettenne già a bordo di un treno è stato costretto a scendere e poi identificato e portato in caserma.

Il giovane ha peggiorato la sua situazione cercando di disfarsi di un coltellino a serramanico con lama di 8 centimetri. Originario di Lissone con alcuni precedenti di polizia, è stato denunciato per appropriazione indebita e porto abusivo di armi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA