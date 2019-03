C’era una volta un 70enne con tre donne e ventuno confezioni di profumi in un’auto a Seregno I carabinieri di Seregno hanno sorpreso in un’auto parcheggiata un 70enne con tre donne sudamericane che controllavano ventuno confezioni di profumo. Nell’auto anche due borse con la schermatura per l’antitaccheggio.

Tre donne, ventuno profumi e tanti guai per un settantenne. Sembra il titolo di un film la scena che si è presentata davanti agli occhi dei carabinieri della stazione di piazza Prealpi, quando mercoledì 6 marzo hanno effettuato un normale controllo nel parcheggio in via alla Porada. Verso le 19.30 hanno accostato e sono stati attratti dai passeggeri di un’automobile: un pensionato di settant’anni residente a Milano e tre donne sudamericane, una colombiana e due peruviane, in un’età compresa tra 44 e i 32 anni.

Regolari in Italia, vivono a Milano. Sin qui nulla di strano, peccato che l’occhio attendo dei militari abbia notato un ammasso di profumi. I quattro stavano visionando ventuno confezioni di profumi, italiani e stranieri. Nel veicolo sono state rinvenute anche due borse nere con la schermatura interna, perfette per eludere il sistema antitaccheggio. La curiosa compagnia di amici è stata naturalmente tradotta alla caserma cittadina, dove nei confronti dei quattro è stata formalizzata la denuncia di furto aggravato in concorso. Il sospetto è che i profumi siano stati rubati in zona.

