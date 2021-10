Centro sportivo di Agrate Brianza: sala dedicata all’indimenticato Cesare Brambilla

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Agrate, l’inaugurazione della sala del Csa dedicata a Cesare Brambilla (Foto by Michele Boni)

Il weekend appena trascorso del 23 e 24 ottobre ad Agrate Brianza è stato ricco di eventi ed iniziative: l’inaugurazione della sala del Csa (Centro Sportivo Agratese) dedicata a Cesare Brambilla figura storica dell’Atletica Agrate recentemente scomparso, l’adesione della biblioteca Enzo Biagi al progetto “Biblioforfuture”, le elezioni dei componenti della consulta inerente pace e cittadinanza attiva migrante e l’addestramento delle protezioni civili di Agrate e Concorezzo al parco Aldo Moro.

Agrate, l’esercitazione della Protezione civile

(Foto by Michele Boni)

Molto soddisfatto il sindaco Simone Sironi. Sull’intitolazione della sala a Cesare Brambilla, il primo cittadino ha sottolineato come si tratti di: «una sede rinnovata perché possa accogliere tante persone che credono, come Cesare, che lo sport sia strumento di divertimento e educazione per i ragazzi. Grazie all’assessore allo sport Claudio Galli e al presidente del Csa Paolo Ceruti».

Agrate: i componenti della consulta inerente pace e cittadinanza attiva migrante

(Foto by Michele Boni)

Sironi ha rivolto anche un ringraziamento: «ai dieci candidati e agli eletti che vanno ad aggiungersi ai membri della consulta pace e cittadinanza attiva migrante, luogo di incontro e di confronto, tavolo dove si lavora insieme per il nostro paese. Grazie al consigliere Roberto Frigerio e a tutti i componenti della consulta». Non sono mancati poi accenni al progetto “Biblioforfuture” e all’esercitazione delle tute gialle guidate da Danilo Penati.

