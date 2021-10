Centro provinciale istruzione adulti di Carate Brianza: aperte le iscrizioni Sono aperte, a Carate Brianza, le iscrizioni all’anno accademico 2021/2022 del Centro provinciale istruzione adulti (Cpia).

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 del Cpia, il Centro provinciale istruzione adulti di Carate. La scuola promuove corsi di italiano per stranieri (corsi A1, A2, B1, B2, C1 e C2), corsi del primo periodo, per il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media), ma anche percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, che conferiscono crediti per il proseguimento negli istituti del secondo livello (ex serali superiori). Ma non solo. La proposta del Centro provinciale istruzione adulti di Carate comprende anche corsi nell’ottica d’apprendimento permanente e occupabilità: lingue europee, informatica, moduli professionalizzanti. È possibile iscriversi direttamente online consultando il sito web www.cpia.edu.it.

