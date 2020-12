Centinaia di uccellini in volo su Veduggio con Colzano - VIDEO Nella tarda mattina di lunedì 30 novembre centinaia di uccellini hanno invaso il cielo ma anche le strade di Veduggio con Colzano. L’evento è stato segnalato alla redazione da un lettore.

Forse hanno solo approfittato di uno degli ultimi giorni prima dell’arrivo del freddo invernale per cercare qualcosa di interessante da mangiare. In ogni caso il fenomeno non è passato inosservato: nella tarda mattina di lunedì 30 novembre centinaia di uccellini hanno invaso il cielo ma anche le strade di Veduggio con Colzano. Per poco più di mezzora dopo le 11. L’evento è stato segnalato alla redazione da un lettore.

«Un evento molto anomalo accaduto oggi nel mio Comune - ha scritto Emanuele Giudici che l’ha documentato con dei video - Più di 30 grandi stormi di volatili hanno inondato le strade del paese, evento totalmente insolito».



Veduggio con Colzano stormo uccelli

