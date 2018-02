Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Biciclette polizia locale Milano (Foto by Chiara Pederzoli)

Centinaia di bici sul tetto di un capannone a Milano: foto in arrivo su Facebook Sono centinaia e potrebbero provenire da Milano o anche dall’hinterland. Sono le centinaia di biciclette ammassate e fotografate sul tetto di un capannone dismesso di viale Fulvio Testi a Milano. Le foto in arrivo sul gruppo facebook della polizia locale di Milano.

Sono centinaia e potrebbero provenire da Milano o anche dall’hinterland. Sono le centinaia di biciclette ammassate e fotografate sul tetto di un capannone dismesso di viale Fulvio Testi a Milano. Sono state notate da un istruttore di volo che ha avvertito la polizia locale.

L’area è stata sequestrata, le bici saranno rimosse e nei prossimi giorni le fotografie saranno postate sul gruppo facebook “ Bici rubate e ritrovate – Polizia locale Milano ” per fare in modo che i proprietari possano riconoscerle e rientrarne in possesso.

Il gruppo testimonia quotidianamente la restituzione di biciclette, ma anche altro materiale, ai legittimi proprietari.

