“Centennials” in divisa: settanta nuovi giovanissimi carabinieri a Monza e in Brianza

“Centennials” in divisa: sono 360 i nati tra la metà degli anni Novanta e i primissimi Duemila destinati alle stazioni dei carabinieri della Lombardia. Settanta in servizio a Monza e in Brianza, 82 a Milano. Si tratta di una novità assoluta per l’Arma. I giovanissimi sono in servizio dal 12 novembre alle Stazioni dipendenti dal Comando Legione “Lombardia”, assegnati, vista la loro poca esperienza, a reparti con comandanti testati da anni di maturità e competenza professionale. Un innesto che permetterà di assegnare un maggiore numero di pattuglie sulla strada e un incremento del controllo del territorio.

I ragazzi hanno ricevuto una formazione multidisciplinare, di carattere teorico e pratico: nozioni di diritto e procedura penale, conoscenza di tecniche e modalità per affrontare persone sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, corsi di difesa personale (in modo da considerare sempre l’uso delle armi come ultima ratio) e sul tema dei diritti umani.

Inoltre, la “Generazione Z” in divisa consentirà anche un approccio “smart” a tutte le applicazioni informatiche dell’Arma, pane per “nativi digitali”, per operare al meglio al servizio del cittadino. Una scelta, quella dei ragazzi di vestire l’uniforme che testimonia la fiducia che le nuove generazioni ripongono nei Valori che l’Arma incarna: la partecipazione attiva e la solidarietà operosa.

