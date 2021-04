Cedimento statico a Monza, crolla la parete di un deposito: nessun ferito È accaduto lunedì in tarda serata in via Metauro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’incidente ha riguardato un’intera parete di un edificio che è letteralmente crollata a terra.

All’improvviso è crollato tutto: i vigili del fuoco hanno parlato di un dissesto statico a proposito del cedimento di un’intera parete esterna di un deposito, a Monza, avvenuto lunedì 26 aprile in serata, attorno alle 22.30. Sul posto, in via Metauro, si sono portate squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con una autopompa. Presenti anche le forze dell’ordine. Non si sono registrati feriti.

