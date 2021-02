Cedimento dei solai in un vecchio edificio di Misinto, via Volta chiusa precauzionalmente per rischio crolli Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì con una squadra da Lazzate. Il problema è stato determinato dal cedimento dei solai interni del fabbricato a causa dell’età di costruzione e da infiltrazioni d’acqua.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti nel pomeriggio di martedì 16 febbraio, attorno alle 15.30, a Misinto, in seguito al dissesto statitico di un immobile lungo via Volta.

Secondo quanto riferito dalla squadra intervenuta, con una autopompa da Lazzate, il problema è stato determinato dal cedimento dei solai interni del fabbricato a causa dell’età di costruzione e da infiltrazioni d’acqua. In via precauzionale è stato necessario vietare il transito sulla via per il rischio di crolli. Sono intervenuti anche tecnici comunali e le forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito.

I vigili del fuoco davanti all’immobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA