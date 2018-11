Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cavenago: pugni e sberle alla convivente nordafricana, arrestato un 65enne italiano Dovrà scontare un anno e sette mesi di carcere un 65enne di Cavenago Brianza, italiano, che quattro anni fa aggredì con sberle e pugni la convivente nordafricana, tanto che la donna fu costretta a recarsi all’ospedale per farsi medicare. Un’aggressione al culmine di quattro mesi di maltrattamenti.

Dovrà scontare un anno e sette mesi di carcere un 65enne di Cavenago Brianza, italiano, che quattro anni fa aggredì con sberle e pugni la convivente nordafricana, tanto che la donna fu costretta a recarsi all’ospedale per farsi medicare. La donna aveva in seguito denunciato i maltrattamenti continui del marito, avvenuti tra agosto e novembre del 2014, culminati nel mese di ottobre con la violenta aggressione.

I carabinieri della stazione di Bellusco sabato 10 novembre sono andati a prelevare l’uomo, in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione del tribunale di Monza, e l’hanno condotto nella casa circondariale di via Sanquirico, a Monza.

