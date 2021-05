Cavenago: la chiesa di Santa Maria in Campo (Foto by Marco Testa)

Cavenago, “Primavera musicale” nella chiesa di Santa Maria in Campo: concerti e possibilità di donazioni Con il mese di maggio, oltre ai tradizionali appuntamenti religiosi del mese mariano, a Cavenago la chiesa ospiterà una serie di concerti, primo appuntamento venerdì 7 maggio dalle 20.30 con “Nostalgia del tempo passato”.

Il mese di maggio per la chiesa di Santa Maria in Campo, coincide con la “Primavera musicale”. Dopo la chiusura forzata dell’anno scorso la chiesa torna a vivere nella sua forma tradizionale il mese mariano sia per l’ aspetto religioso (con il rosario alle 20.30 il lunedì, martedì e mercoledì e la celebrazione della messa il giovedì sempre alle 20.30, preceduta dal rosario alle 20.10 ) sia per l’aspetto culturale con rassegna di concerti che quest’anno giunge alla sesta edizione.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 7 maggio dalle 20.30 con il concerto “Nostalgia del tempo passato” del trio - composto da Stella Brambilla al clarinetto, Ivano Brambilla, corno di bassetto e dalla pianista Maria Pia Carola - che si esibirà su musiche di Martinu, Brahms e Mendelssohn.

A causa delle restrizioni anti Covid-19 solo un numero ristretto di spettatori potrà assistere ai concerti con prenotazione obbligatoria e gratuita. Si potrà comunque seguire l’evento in diretta streaming su YouTube, Facebook e altri social.

I concerti sono gratuiti. Nel corso della rassegna concertistica viene data la possibilità sia a chi assisterà in presenza che in diretta streaming di effettuare una donazione ad una o ad entrambe le raccolte fondi collegate a questa VI Primavera musicale a Santa Maria in Campo: il restauro della chiesa: gofund.me/445fd8f8 e/o pediatria dell’ospedale di Melzo: gofund.me/89b4f593

Per maggiori dettagli su programma, prenotazione e raccolta fondi consultare il sito www.santamariaincampo.it

