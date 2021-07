Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Spinolo Massimo)

Max17i Cavenago - Municipio (Foto by Spinolo Massimo)

Cavenago: online il video sulla sicurezza del lavoro nel ricordo di Gabriele di Guida Si intitola “Lavoro al sicuro” e chiude un progetto di politiche giovanili “CoolFuture”, realizzato in collaborazione con il comitato “Gabry nel cuore” e Piano Locale Giovani. È disponibile sui canali web del Comune di Cavenago ( e qui).

È online da sabato 10 luglio “Lavoro al sicuro” il video di chiusura del progetto di politiche giovanili “CoolFuture”, realizzato in collaborazione con il comitato Gabry nel cuore e Piano Locale Giovani. L’intento del video è quello di sensibilizzare sul mondo della sicurezza comportamentale sul lavoro, ed è rivolto in particolare modo ai ragazzi.

La messa online del video segue l’omonima serata che si è svolta venerdì 9 all’interno del cortile di Palazzo Rasini, che ha visto gli interventi dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, di Matteo Massironi, esperto in sicurezza comportamentale e voce guida nel video. Durante la serata si presentato ufficialmente il Comitato “Gabry nel cuore”, nato in ricordo di Gabriele di Guida, scomparso proprio in un terribile incidente lavorativo a soli 25 anni. Il video è disponibile sui canali web del Comune di Cavenago.

