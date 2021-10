Cavenago: convegno Cem Ambiente per le strategie future Pensato per sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni soci, che si terrà il prossimo 23 ottobre nel nuovo auditorium di Bussero, dalle 9 alle 13.

Un tavolo con i sindaci soci di Cem ambiente per proporre, condividere, definire le future strategie in modo trasparente e partecipato. Questo l’obiettivo del convegno di Cem Ambiente pensato per sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni soci, che si terrà il prossimo 23 ottobre nel nuovo auditorium di Bussero, dalle 9 alle 13.

Il titolo “Sullo stesso Piano - I sindaci soci Cem insieme per la costruzione del Piano Industriale 2022/26” introduce direttamente a quello che sarà l’obiettivo della giornata di lavoro «attraverso la consolidata formula del World café - spiega in una nota la partecipata - gli Amministratori dei Comuni serviti da Cem potranno discutere, in maniera informale e libera e offrire idee, spunti, sollecitazioni utili alla predisposizione del Piano Industriale 2022-2026, il principale documento di indirizzo sulle strategie future della società».

Tre i temi che verranno trattati durante la giornata: il servizio, l’impiantistica e la comunicazione. I singoli amministratori potranno dire la propria sulle future scelte della società analizzando in modo approfondito le principali opportunità̀ strategiche.

«Una formula nuova per noi – dice il presidente di Cem Ambiente Giovanni Mele – che consente ai soci di essere al nostro fianco, in prima linea, nella definizione di scelte e indirizzi fondamentali per il nostro futuro. Una volontà di indirizzi condivisi e non calati dall’alto ci ha guidati in questa direzione. Perché i nostri sindaci sono i primi destinatari nei loro Comuni delle scelte che faremo ed è importante che partecipino con stimoli e idee, indicando loro per primi la direzione che deve intraprendere le nostra società».

