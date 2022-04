Cavenago Brianza piange l’ex sindaco Antonio Varisco Antonio Varisco, classe 1956, si è spento venerdì 15 aprile. Era stato sindaco di Cavenago Brianza dal 1987 al 2004, dopo aver ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente tra il 1980 al 1987. Il ricordo dell’attuale primo cittadino Davide Fumagalli e di Roberto Invernizzi.

Cavenago Brianza piange la perdita dell’ex sindaco Antonio Varisco, classe 1956, che si è spento nella giornata di venerdì 15 aprile. Varisco aveva indossato la fascia tricolore dal 1987 al 2004, dopo aver ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente tra il 1980 al 1987.

Nella sua carriera amministrativa ha anche presieduto l’Assemblea dei sindaci di Cem Ambiente dal 1997 al 2003 e per il parco Rio Vallone è stato invece prima presidente dell’Assemblea dei sindaci (dal 1992 al 2004) e poi presidente del Consiglio di amministrazione (dal 2004 al 2010).

L’attuale primo cittadino, Davide Fumagalli, lo ha voluto ricordare con un lungo post pubblicato sulla propria pagina social.

“Un Sindaco è un Sindaco, al di là dell’appartenenza politica - si legge nel messaggio - Un Sindaco è quello che all’una di notte parla con sua moglie/marito o la sua/o compagna/o della siepe non tagliata, del cittadino arrabbiato, di quello che gli spetta la mattina dopo, delle preoccupazioni, delle tensioni, e delle necessità dei suoi cittadini. Un Sindaco, è quello che si sveglia durante la notte con le palpitazioni. Un Sindaco è quello che sta male quando deve dire un no, o che si preoccupa quando forse (mosso dalla voglia) dice un sì troppo affrettato, attirandosi le ire dei propri funzionari. Un Sindaco è quello che in una comunità di 7500 abitanti dice ai propri Concittadini di dargli del “tu”, perché del “Lei” sa troppo di quel distacco che non può e non deve esistere. Un sindaco è quello che a tutti i costi deve lasciare un segno al proprio Paese, alla propria Comunità, e ai propri Concittadini. Un Sindaco è quello che, dove non arriva la burocrazia, e soprattutto dove non arrivano le norme, fa di tutto per il proprio Concittadino (magari e purtroppo, a volte, non riuscendoci). Un Sindaco è quello che sprona la propria Giunta, e che (passatemi il termine) la cazzia quando è manchevole di qualcosa. Il Sindaco, è il Sindaco, perché l’Istituzione e le Istituzioni sono qualcosa di importante, qualcosa di cui andare fieri di rappresentare nonostante tutto. Un Sindaco è quello che canta l’Inno di Mameli chiudendo gli occhi. Ciao Antonio, tu sei stato tutto questo. E un Sindaco, è un Sindaco per sempre”.

Anche Roberto Invernizzi, ex primo cittadino di Bellusco ed ex presidente della Provincia, ha voluto dedicare un ricordo a Varisco: “La prossima volta che avrete la fortuna di camminare nei sentieri che circondano i nostri Comuni, mandate un pensiero a quest’uomo - si legge in un post su Facebook - Antonio Varisco ci ha lasciato ieri. Nella sua vita da Amministratore pubblico e di Professionista ha lavorato tenendo ben saldi principi e concetti che ora stanno sulla bocca di tutti. Sulla bocca, mentre lui li ha trasformati in azioni di cui ora possiamo goderne i frutti. Quanti confronti, quante discussioni che forse parevano inutili. Non è stato inutile perchè, alla fine, trovavamo soluzioni a problemi complessi, perchè alla fine imparavo sempre qualcosa. Perchè, alla fine, ci rimane solo il ricordo di chi è stato davvero importante. Grazie Antonio, di tutto”.

I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Cavenago martedì 19 aprile, nel pomeriggio.

