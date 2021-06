Cavenago: attacchi d’arte in biblioteca In scena per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni i laboratori artistici “Art attack” organizzati da Piano locale giovani nell’ambito delle politiche giovanili. L’appuntamento è fissato alle 10 di ogni giovedì e hanno una durata di 2 ore.

Attacchi d’arte alla biblioteca di Cavenago. Ogni giovedì infatti alla “Peppino Impastato” vanno in scena i laboratori artistici “Art attack”, per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni, organizzati da Piano locale giovani nell’ambito delle politiche giovanili. L’appuntamento è fissato alle 10 e i laboratori avranno una durata di due ore. La partecipazione è gratuita. Per maggiori info e per prenotare 3939388594 oppure [email protected]

