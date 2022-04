Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cavenago, anche il Cem ricorda Varisco: «Ci ha insegnato che sostenibilità non è uno slogan» «Ci ha insegnato che sostenibilità non è uno slogan»: sono le parole con cui Corrado Boccoli, consigliere di Cem Ambiente, ricorda Antonio Varisco, ex presidente del Consorzio est milanese.

Anche il Cem, il Consorzio est milanese che si occupa di gestione dei rifiuti, ricorda Antonio Varisco, presidente per sei anni della realtà pioniera in Italia del riciclo e della differenziata. Varisco è stato in carica dal 1997 al 2003.

LEGGI la scomparsa di Varisco

«L’architetto Varisco ha rappresentato per questo territorio uno sguardo sempre attento, partecipe e attivo nel campo della sostenibilità - ricorda Corrado Boccoli consigliere del cda di Cem Ambiente. Lo è stato nell’architettura e nell’idea che si potessero realizzare interventi a ridottissimo impatto ambientale, nell’idea di preservare, proteggere e valorizzare gli spazi aperti, l’ambiente rurale e naturale, così come nella gestione dei rifiuti all’interno di un’idea di recupero dei materiali e riduzione dei rifiuti prodotti».

Varisco è stato tra l’altro uno dei promotori del progetto Pane, che sviluppa filiere agricole corte nell’est della Brianza. «Antonio, spesso lontano dai riflettori, ci ha insegnato che sostenibilità non è uno slogan ma un impegno che si può e si deve perseguire nella propria attività, professionale e politica. Ci mancherà» ha aggiunto Boccoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA