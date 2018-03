Cavenago, aggredisce mediatore culturale e gli rompe due costole: denunciato Un richiedente asilo è stato denunciato per aver aggredito, per futili motivi, un mediatore culturale nella struttura di accoglienza di Cavenago Brianza. La vittima, 37 anni della Costa d’Avorio, ha rimediato contusioni, una ferita alla testa e la frattura di due costole.

Un richiedente asilo è stato denunciato per aver aggredito, per futili motivi, un mediatore culturale nella struttura di accoglienza di Cavenago Brianza. La vittima è un uomo di 37 anni della Costa d’Avorio in servizio nella struttura: l’aggressore, un senegalese di 26 anni, l’ha minacciato con un coltello da cucina e poi l’ha colpito con una spranga di ferro procurandogli una ferita alla testa e rompendogli due costole. Sul posto i carabinieri della stazione di Bellusco. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Vimercate e dimesso con una prognosi di venti giorni anche per contusioni e un colpo di frusta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA