Causa un grave incidente a Milano e fugge, denunciato: l’auto ritrovata ad Agrate Brianza

E’ stata trovata in un parcheggio di un palazzo di Agrate Brianza l’auto, condotta da un 35enne, che nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 ottobre, attorno alle 3, in viale Monza, a Milano, ha causato un grave incidente stradale - una donna coinvolta è in gravi condizioni - facendo poi perdere le sue tracce. L’uomo, un italiano, è denunciato per lesioni gravissime e omissione di soccorso dalla polizia locale di Milano.

Durante l’incidente la sua auto aveva perduto la targa. Probabilmente sentendosi ormai scoperto, l’uomo ha telefonato alla centrale operativa della stessa polizia locale dicendo di volersi costituire. Gli agenti hanno scoperto che la vettura che guidava il 35enne è intestata a una società che affitta veicoli.

Aveva perduto la targa anche un altro pirata della strada, che, sempre sabato 27, era stato denunciato dopo che aveva causato un altro incidente, con il ferimento di due motociclisti, in piazzale Loreto sempre a Milano.

