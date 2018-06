Casting ai Musei Civici per far parte del video che promuove Monza I monzesi hanno l’occasione di essere parte di un video di promozione turistica della città commissionato dal Comune. Il casting è sabato 30 giugno ai Musei Civici, che hanno appena festeggiato quattro anni.

Avreste sempre voluto essere in un film ma non avete mai osato chiedere? L’occasione c’è grazie ai Musei Civici di Monza che festeggiano i loro primi quattro anni. E saranno parte di un video di promozione turistica della città commissionato dal Comune di Monza.

L’agenzia Marco De Angeli per questo cerca figuranti: donne e uomini, bambini e ragazzi (accompagnati dai genitori). La partecipazione al casting e alle riprese è volontaria e gratuita. L’appuntamento è sabato 30 giugno alle 15 nella sala conferenze del museo in via Teodolinda. Per info: 039 2372446.

