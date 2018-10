Casa a Cesano Maderno e box a Cinisello: arrestato con 100 chili di hashish Aveva casa a Cesano Maderno e un box a Cinisello Balsamo. Un uomo di 31 anni, marocchino, lo usava per nasconderci la droga: è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 100 chili di hashish.

Aveva affittato un box a Cinisello Balsamo, non per l’auto ma per la droga. Un uomo di 31 anni, marocchino e residente a Cesano Maderno, è trovato in possesso di 100 chili di hashish. È stato arrestato dalla sezione antidroga della Squadra mobile di Milano dopo essere stato notato a bordo di auto diverse.

Nei giorni scorsi l’uomo è stato pedinato dalla polizia dalla sua casa in Brianza fino all’hinterland e fermato a Cinisello dopo aver cambiato due macchine. Nell’ultima utilizzata c’erano un sacco con 5 chili di hashish e un telecomando di un cancello, che alla fine ha aperto la porta giusta. Quella del palazzo con il garage regolarmente affittato in cui il 31enne teneva altri due borsoni con altri 95 chili di droga.

